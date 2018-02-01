الكونغو: احتجاز ضابط متمرد في تنزانيا ومحاولات لتسلمه

العالم - إفريقيا

ويتمركز جون تشيبانجو في شرق جمهورية الكونغو الذي تسوده الفوضى وقد بث شريطا مصورا في وقت سابق من يناير كانون الثاني أمهل فيه الرئيس 45 يوما للتنحي وإلا فسيسعى للإطاحة به.

وقال وزير الدفاع كريسبن أتاما تابي إن تشيبانجو قد احتجز لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.

وأضاف قائلا "إذا لم ينجح طلب التسليم فإن جمهورية الكونغو الديمقراطية قد تطلب محاكمته في تنزانيا لكن حتى الآن يعمل القضاء العسكري الكونغولي على تسلمه".

ولم ترد السلطات التنزانية على طلب للتعليق. وكان تشيبانجو قائدا عسكريا في منطقة كاساي الواقعة بوسط جمهورية الكونغو ولكن انشق في 2012 وانتقل إلى شرق البلاد.

