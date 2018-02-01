وزارة العدل الاميركية تعدل عن اعادة محاكمة سناتور نيوجيرسي

العالم - الأميركيتان

وكانت الوزارة اعلنت في 19 كانون الثاني/ يناير انها تنوي اعادة محاكمة السناتور الديموقراطي ميننديز والمدعى عليه الآخر في القضية سالومون ميلغن بتهم الفساد والرشوة.

وكانت هيئة المحلفين في المحكمة فشلت في التوصل الى قرار بان قبول السناتور ميننديز رحلات على متن طائرة خاصة، واجازات في جمهورية الدومينيكان، وتبرعات سخية لحملته الانتخابية في 2012 من قبل صديقه الطبيب الثري ميلغن يشكل افعالا جرمية.

الا ان الحكومة اصدرت الاربعاء مذكرة قضائية تلغي الاتهامات الموجهة للرجلين.

وتحيل المذكرة الى قرار اصدرته محكمة فدرالية في 24 كانون الثاني/ يناير بتبرئة ميننديز من 18 اتهاما موجها اليه، من ضمنها اتهامات الرشوة.

ويضمن القرار الصادر الاربعاء احتفاظ الديموقراطيين باحد مقاعدهم في مجلس الشيوخ، حيث يحظى الجمهوريون بغالبية ضئيلة جدا، وهو واقع قد يتغير في انتخابات منتصف الولاية في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

