مقتل عسكريين في انفجار لغم في مالي

العالم - إفريقيا

وقال المصدر طالبا عدم كشف اسمه ان "لغما انفجر بدورية للجيش زرعها ارهابيون بين تاركنت وبوريم. وقتل جنديان بحسب حصيلة غير نهائية وسقط جرحى".

واكد مصدر عسكري آخر النبأ لافتا الى ان "تعزيزات ارسلت من بوريم لاغاثة الضحايا". واضاف المصدر نفسه ان "العربة تضررت كثيرا جراء الانفجار".

والسبت الماضي قتل ما لا يقل عن 14 جنديا ماليا في هجوم على ثكنتهم في سومبي (تمبكتو) شمال مالي.

والثلاثاء اعلنت "مجموعة دعم الاسلام والمسلمين" مسؤوليتها عن هذا الهجوم تماما كالعملية الانتحارية التي ادت الى مقتل اربعة جنود ماليين في اليوم التالي في ميناكا (شمال شرق).

