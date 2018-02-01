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محتال يطلب السجن الانفرادي لأنه "لا يستطيع التوقف"

محتال يطلب السجن الانفرادي لأنه
الخميس ٠١ فبراير ٢٠١٨ - ١٠:١٩ بتوقيت غرينتش

طالب محتال أمريكي بتوقيع عليه عقوبة السجن الانفرادي لمدة 20 عاما وذلك بعد أن يأس من إقلاعه عن نشاطه الإجرامي.

العالم - منوعات

وذكر موقع SunSentinel أن جيمي ساباتينو، والذي يعتبر أحد أشهر محتالي ولاية فلوريدا الأمريكية، تمت مؤخرًا محاكمته وتوقيع عليه عقوبة السجن لمدة 20 عامًا في السجن الانفرادي، وذلك بعد إدانته بالحصول على 10.4 مليون دولار عن طريق الاحتيال.

وأوضح الموقع، أن الغريب في الأمر أنه ارتكب واقعة الاحتيال هذه وهو داخل السجن بمساعدة مجرمين خارج السجن، لذلك فإنه طلب من قاضي محاكمته الأخيرة أن يودعه سجنا انفراديا ذو حراسة مشددة لأقصى درجة، في نوع من السجون الأمريكية يطلق عليها سجون سوبرماكس، تعزل السجين بداخلها عن أي نوع من التواصل مع البشر.

وأكد ساباتينو أن هذه هي الطريقة الوحيدة لردعه عن القيام بعمليات الاحتيال، التي لم يمنعه عنها وجوده داخل السجون العادية.

يذكر أن ساباتينو قضى معظم حياته خلف القضبان، فمنذ أن كان عمره 19 عامًا وهو يتنقل بين السجون الأمريكية لارتكابه عدة جرائم متنوعة، وفي 2014 عندما جاءته فكرة جديدة لعملية احتيال نجح في الحصول على 5 هواتف محمولة عن طريق حارسين فاسدين، واستطاع بذلك أن يتواصل مع ضحاياه ومعاونيه خارج السجن لإتمام عملياته الإجرامية.

المصدر: سبوتينك

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