البث المباشر
مصادر فلسطينية : عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الاقصى بحماية امنية منذ ساعات الصباح
مصادر فلسطينية : الاحتلال الاسرائيلي يشرع بهدم منزل فلسطيني قيد الإنشاء في بلدة بيت دجن بنابلس
وكالة سانا: استشهاد مدنيين أحدهما طفل ودمار كبير بالممتلكات جراء العدوان التركي المتواصل على عفرين
مصادر فلسطينية : بعد اعتقال إداري لـ 6 أشهر..الاحتلال الاسرائيلي يفرج عن النائب "محمد أبو طير" المبعد من القدس المحتلة إلى الضفة
مصادر فلسطينية : زوارق الاحتلال الاسرائيلي تفتح مضخات المياه وتطلق نيران رشاشاتها صوب مراكب صيد فلسطينية في عرض بحر شمال القطاع في هذه الأثناء
مصادر فلسطينية : مجهولون يستهدفون مسجد حسن بك في يافا المحتلة فجر اليوم ، بإلقاء زجاجة تحتوي على مادة مجهولة باتجاهه
مصادر عراقية: حكومة منطقة كردستان تعلن توصلها لاتفاق مبدئي مع وفد الحكومة الاتحادية وانها تنتظر موافقة العبادي
منظمة العفو الدولية تعلن عن توقيف رئيس فرع المنظمة في تركيا مجددا بعيد قرار قضائي بالافراج المشروط عنه
الادعاء التركي يصدر أوامر اعتقال بحق 120 من أفراد الجيش على خلفية المحاولة الانقلابية عام 2016
وزير الخارجية التركي: نعتبر ملاحظات فرنسا عن العملية التركية في سوريا "إهانات"

الجيش يسيطر على قرى جديدة بريف حماة الشمالي الشرقي

الجيش يسيطر على قرى جديدة بريف حماة الشمالي الشرقي
الخميس ٠١ فبراير ٢٠١٨ - ١١:٢٩ بتوقيت غرينتش

أفاد مصدر عسكري أن الجيش السوري استعاد عددًا من القرى والبلدات في ريف حماة الشمالي الشرقي من قبضة جماعة "داعش" الوهابية.

العالم - سوريا

 

وأضاف المصدر لوكالة "سبوتنيك" أن "الجيش استعاد قرى أبين وجب زريق وأبو خنادق جنوبي ومزرعة العو جنوب أبين، بعد اشتباكات عنيفة مع مجموعات "داعش" المنتشرة في المنطقة".

وكان الجيش السوري أعلن مؤخراً سيطرته على مطار أبو الضهور العسكري، ثاني أكبر قاعدة عسكرية، بريف إدلب، شمال غربي البلاد.

وذكر بيان للقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أنه "بعد سلسلة من العمليات النوعية أنجزت وحدات من قواتنا المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة عملياتها العسكرية بنجاح، وسيطرت على مطار أبو الضهور العسكري في ريف إدلب الجنوبي الشرقي".

وتنفذ وحدات الجيش السوري بالتعاون مع القوات الحليفة منذ نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي عملية عسكرية لتطهير ريف حلب الجنوبي من إرهابيي "جبهة النصرة" وجماعة "داعش" تمكنت خلالها من استعادة السيطرة على عشرات القرى والبلدات وتكبيد هذه الجماعات الارهابية خسائر فادحة بالأفراد والعتاد.

سبوتنك

2-4

روابط ذات صلة

بالفيديو.. عمليات الجيش السوري في ريف حلب وادلب وحماه

بالفيديو.. الجيش السوري يقطع طرق امداد المسلحين نحو ريفي حماه وحلب

الجيش السوري وحلفاؤه يسيطرون على قرى جديدة بريفي حماه و حلب

الجيش السوري يضع المسلحين بين فكي كماشته بارياف حلب وادلب وحماه

الجيش السوري يتصدى لهجوم "النصرة" على عدة محاور بريفي حماه وادلب

الارهابيون يهاجمون مواقع الجيش السوري بآليات تركية بريفي حماه وادلب!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

ليبيا...الكيانات السياسية ستشارك في الانتخابات

ما الذئاب الرمادية التي تزجها تركيا في عدوانها على عفرين؟

المحيسني يعلق على استهداف الرتل التركي بريف حلب، ماذا قال؟ 

هذا ما قام به اللواء سليماني اليوم في شيراز..

ماذا قال المالكي لوفد من كردستان العراق؟

بالفيديو.. دب يتجول في احد شوارع البصرة

«حرب شوارع» بين أمل والتيار: حزب الله على خط التهدئة

هل يمد أردوغان يده نحو الأسد؟

خارطة توازن القوى في سوريا والعراق

مقتل عضوين لداعش في جنوب ليبيا

دراسة تكشف أفضل البدائل الصحية للألبان الحيوانية

الجيش يسيطر على قرى جديدة بريف حماة الشمالي الشرقي

في مثل هذا اليوم..العودة الظافرة للإمام الخميني لارض الوطن

سؤال غريب لطلبة الصف الخامس بالصين.. حيّر كل الناس!

تركيا تعتبر تصريحات فرنسا حول حملتها على عفرين إهانات

انتحارية تفجر نفسها في مخيم للاجئين في نيجيريا

منظمات حقوقية تدعو إيطاليا لإلغاء إتفاقية الهجرة الموقعة مع ليبيا

منظمة التحرير تستنكر إدراج هنية على لوائح الإرهاب الأمريكية

آية الله اراكي: نحن واثقون بأن فلسطين ستنتصر

المجلس الأعلی للدولة في ليبيا يرحب بجهود عودة النازحين

الأکثر مشاهدة