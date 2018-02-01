الكشف عن هوية مرتكب الجريمة البشعة في كربلاء

العالم - العراق

وصرح مدير إعلام شرطة كربلاء علاء الغانمي، في بيان، أن "قاتل العائلة الكربلائية في منطقة حي العسكري هو ابنهم"، مضيفا أن قوات مكافحة الإجرام وخلال 12 ساعة تمكنت من إلقاء القبض على المشتبه به وإحالته إلى القضاء العراقي.

وقال الغانمي إن المقبوض عليه "اعترف صراحة بكامل قواه العقلية بدائيا وقضائيا بمقتل أفراد عائلته بعد أن خطط لهذه الجريمة النكراء كونه على خلاف معهم ولاذ بالفرار إلى جهة مجهولة".

وكانت قيادة شرطة المحافظة أعلنت، أمس اعتقال المتهم ولكنها لم تكشف عن هويته أو تفاصيل الجريمة.

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