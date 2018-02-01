هذا ما قام به اللواء سليماني اليوم في شيراز..

شارك اللواء قاسم سليماني اليوم الخميس في مراسم ازالة الغبار وتعطير المرقد الطاهر للسيد احمد ابن الامام موسى بن جعفر(ع) (شاهجراغ ) في مدينة شيراز جنوب ايران.

وحضر اللواء قاسم سليماني اليوم الخميس في ضريح السيدين احمد ومحمد نجلي الامام موسى بن جعفر عليهم السلام حيث شارك في مراسم تعطير الضريح الشريف بمعية سادن الضريح اية الله السيد علي اصغر دستغيب .

الى ذلك زار اللواء قاسم سليماني صباح اليوم مقبرة شهداء شيراز ورعى مراسم ازاحة الستار عن نصب الشهيد عبدالله اسكندري من شهداء الدفاع عن مراقد اهل البيت عليهم السلام .

ومن المقرر ان يشارك اللواء سليماني عصر اليوم الخميس ايضا في مراسم اربعينية الفقيد الراحل اية الله السيد حائري شيرازي في مسجد شاهجراغ.