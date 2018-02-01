ماذا قال المالكي لوفد من كردستان العراق؟

العالم - العراق



وقال مكتب المالكي بحسب السومرية نيوز: إن الأخير "استقبل، اليوم، باڤل جلال طالباني، وجرى خلال اللقاء التطرق إلى مجمل الأوضاع السياسية والأمنية وآخر المستجدات المحلية والإقليمية".



وأكد المالكي، بحسب البيان، على "ضرورة حل المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية ومنطقة كردستان بموجب الدستور، والعمل على توحيد الجهود والكلمة لمواجهة التحديات التي تشهدها البلاد".

وكانت حكومة منطقة كردستان أعلنت، اليوم الخميس، أن وفد الحكومة الاتحادية الذي زار كردستان مؤخراً توصل مع حكومة كردستان إلى اتفاق "مبدئي" من ست نقاط، مشيرةً إلى أنها تنتظر موافقة رئيس الوزراء حيدر العبادي على النقاط الست.

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