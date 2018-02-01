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الألعاب الأولمبية الشتوية و دورها في التقارب بين الجارتين

الألعاب الأولمبية الشتوية و دورها في التقارب بين الجارتين
الخميس ٠١ فبراير ٢٠١٨ - ٠١:٠٧ بتوقيت غرينتش

وصل رياضيون كوريون شماليون إلى الجارة الجنوبية، اليوم الخميس، تمهيداً للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقررة في بيونغ تشانغ بشمال كوريا الجنوبية.

العالم - أسيا و الباسيفيك        

وقبل ثمانية أيام من إنطلاق الألعاب المقررة بين التاسع من شباط/فبراير و25 منه، حطّ عشرة متزلجين من كوريا الشمالية الرحال في مطار قرب مدينة غانغ نونغ (شمال شرق كوريا الجنوبية)، بحسب ما أعلنت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية، بعد رحلة مباشرة نادرة بين الكوريتين.

وتحقيقا لهذه الغاية، كان يتعين على سيول الحصول على ترخيص خاص كي يتم إعفاء الطائرة من العقوبات الأمريكية.

وبحسب وكالة فرانس برس، سيلتحق الرياضيون الكوريون الشماليون العشرة بمقر إقامتهم في غانغ نونغ حتی تقام منافسات التزلج.

وخارج المطار، رفع المؤيدون لهذا التقارب بين الجارتين صوراً لعلم التوحيد وهو عبارة عن صورة لشبه الجزيرة على خلفية بيضاء مع عبارة "نحن واحد".

وساهمت الألعاب الأولمبية في تقارب بين الشمال والجنوب، لم يكن وارداً قبل أشهر على خلفية توتر في شبه الجزيرة لاسيما بعد تكرار بيونغ يانغ إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات. كما أجرت كوريا الشمالية أكثر من تجربة نووية وسط تصريحات متوترة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبرز حلفاء الجار الجنوبي.

وقاطعت بيونغ يانغ لعدة أشهر الدعوات المتكررة من سيول للمشاركة في الأولمبياد الشتوي الذي أطلقت عليه إسم "ألعاب السلام" حتى أنها تخطت المواعيد النهائية لتسجيل اللاعبين، قبل أن يتمّ التوصل إلى إتفاق على مشاركة 22 رياضياً كورياً شمالياً بينهم 12 لاعبة ضمن فريق موحد للكوريتين في لعبة الهوكي على الجليد.

ويشارك الرياضيون الكوريون الشماليون في التزلج الألبي، التزلج الشمالي، التزحلق الفني على الجليد، التزحلق السريع والهوكي على الجليد للسيدات.

وتمّ الخميس رفع العلم الكوري الشمالي في كوريا الجنوبية بحسب ما أعلنت الجهات المنظمة بعدما دخل قرار الإعفاء من الحظر حيز التنفيذ.

ولا تزال الكوريتان رسمياً في حالة حرب بعد توقف النزاع الكوري (1950-1953) بموجب هدنة لا بمعاهدة سلام. ويمنع القانون كل مظاهر مديح الشمال ويعاقب عليها بالحبس لفترات تصل إلى سبع سنوات وبالتالي فإنّ رفع العلم الكوري الشمالي يشكّل إنتهاكاً للقانون.

لكن وإلتزاماً ببروتوكول اللجنة الأولمبية الدولية برفع أعلام الدول المشاركة كافة، إستثنت النيابة العامة الكورية الجنوبية مناطق إستضافة الألعاب من مفاعيل القانون ولا سيما أماكن توزيع الجوائز وأماكن إقامة الرياضيين.

ودخل الإعفاء الخميس حيز التنفيذ مع الإفتتاح الرسمي للقرية الأولمبية، بحسب ما أفاد المنظمون وكالة فرانس برس، وحيث تمّ بالفعل رفع العلم الكوري الشمالي غداة رفع أعلام الدول الأخرى.

رياضيو كوريا الشمالية يصلون كوريا الجنوبية

الوفد الكوري الشمالي

العلم الكوري الشمالي بين آعلام الدول المشاركة         

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