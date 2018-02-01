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قريبا... رحلات سياحية إلى الفضاء وسعر التذكرة مفاجاة !

قريبا... رحلات سياحية إلى الفضاء وسعر التذكرة مفاجاة !
الخميس ٠١ فبراير ٢٠١٨ - ٠٣:٠٤ بتوقيت غرينتش

ستمتد الرحلة الواحدة عشرة أيام، يتخللها خروج للمشاركين فيها من المركبة إلى الفضاء الطلق.

العالممنوعات

أعلن مسؤول في قطاع الفضاء الروسي، اليوم الخميس، أن بلاده ستعرض على السياح في السنوات القليلة المقبلة إمكانية الذهاب في رحلات فضائية والخروج إلى الفضاء الطلق، على أمل أن يكون ثمن التذكرة الواحدة أقل من مئة مليون دولار.

وفي حديث لصحيفة “كوموسومولسكايا برافدا”، قال فلاديمير سولنتسيف مدير مجموعة “إنرجيا” الروسية، التي تصمم المركبات الفضائية: "نناقش إمكانية تنفيذ رحلات للسياح إلى الفضاء".

وأضاف: “هناك بعض الناس مستعدون لدفع مبالغ تصل إلى مئة مليون دولار مقابل ذلك”.

وتعمل شركة “إنرجيا”، التي تصمم صواريخ “سويوز”، ومركبات الشحن الفضائي "بروغرس"، على تصميم مركبات "نيم – 2" المخصصة لنقل السياح وإتاحة الفرصة لهم بالخروج منها إلى الفضاء الطلق.

وبحسب مدير المجموعة، يمكن للمركبة المزوّدة بحجرات مريحة ومراحيض وإنترنت، أن تستقبل 5 سياح إلى 6، وستمتد الرحلة الواحدة عشرة أيام، يتخللها خروج للمشاركين فيها من المركبة إلى الفضاء الطلق.

وما زالت السياحة الفضائية حتى الآن، حكرًا على الشركات الغربية، مثل "فيرجن غالاكتيك"، التي كشفت في العام 2016 عن طائرتها "سبايس شيب تو"، التي يمكن أن تحمل المسافرين إلى الفضاء دون مدار الأرض، وتقول إنها تلقت 650 طلبًا للمشاركة في هذه الرحلات المستقبلية.

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