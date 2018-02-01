أمريكا إستبعدت أي خيار عسكري في الأفق القريب

العالم - آسيا و الباسيفيك

قال المبعوث الأمريكي المكلف بالملف الكوري الشمالي إنّ جميع الخيارات مازالت مطروحة على الطاولة لحلّ المواجهة النووية مع بيونغ يانغ إلا أنه إستبعد أي خيار عسكري في الأفق القريب.

وصرّح "جوزيف يون" أثناء مؤتمر صحفي في العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الخميس قائلاً : الولايات المتحدة تسعى لحل سلمي للأزمة والدبلوماسية هي خيارها المفضل.

وأضاف يون : سياستنا تميل بدرجة كبيرة إلى الحل السلمي للأزمة النووية الكورية الشمالية.

وأكد المبعوث الأمريكي : قلنا مراراً إنّ ما نريده هو الحوار.

إلا أنّ المسؤول الأمريكي نوه إلى أنّ جميع الخيارات مطروحة على الطاولة بما فيها أيضاً الخيارات العسكرية.

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