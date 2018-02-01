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دولة عربية..أمريكا ملتزمة بالتصدي لاي تهديدات خارجية نتعرض لها

دولة عربية..أمريكا ملتزمة بالتصدي لاي تهديدات خارجية نتعرض لها
الخميس ٠١ فبراير ٢٠١٨ - ٠٣:٥٩ بتوقيت غرينتش

العالم - قطر

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن الدوحة وواشنطن وقعتا إعلانا للتعاون الأمني الإقليمي يتضمن التزام أمريكا بالتصدي لأي تهديدات خارجية تتعرض لها قطر.

وأضاف آل ثاني في تصريحات لقناة "الجزيرة" القطرية، ونقلتها صحيفة "الشرق" القطرية، أن هناك شراكة استراتيجية بين قطر والولايات المتحدة عمرها أكثر من 45 سنة، ونتج عنها كثيرا من التعاون في جميع المجالات سواء كان مجال الدفاع أو في الأمن الإقليمي، ومكافحة الإرهاب وغيرها.

وقال وزير الخارجية القطري: "هناك اتفاقية دفاعية في الأصل موقعة بين دولة قطر والولايات المتحدة بحكم استضافتنا للقاعدة الأمريكية، وهذا الإعلان والتأكيد بما ورد في هذه الاتفاقية وهي أيضا التزام الولايات المتحدة بسلامة الأراضي القطرية والدفاع المشترك مع دولة قطر في حالة أي تهديد خارجي وهذه الرسالة ليست موجهة لأي طرف ما ولكن هي رسالة شراكة والتزام بين قطر والولايات المتحدة".

وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون قال إن بلاده "ملتزمة بسيادة دولة قطر وأمنها، وإن أي أحد يهدد سيادة قطر، فإن الدوحة تعلم أنه يمكنها الاعتماد على الولايات المتحدة لحماية سيادتها".

​وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قرروا مقاطعة قطر، في الخامس من يونيو/ حزيران العام الماضي، واتهمتها بأنها تدعم الإرهاب، لكن قطر ترفض هذه الاتهامات وتنفيها.

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