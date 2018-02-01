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مراسل العالم : سقوط قذيفة صاروخية مصدرها المجموعات المسلحة في محيط المزة جبل في دمشق، وأنباء عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين
مراسل العالم : مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق : الجماعات المسلحة تستهدف ضاحية الاسد بحرستا في ريف دمشق بـ 17 قذيفة صاروخية واقتصرت الاضرار على المادية
مراسل العالم : غارة لطيران العدوان السعودي على مزرعة دواجن في مديرية الصلو جنوب تعز
مراسل العالم:استشهاد فتاة وجرح عدة أشخاص باعتداء للمجموعات المسلحة بعدة قذائف صاروخية على حي المزة 86 في دمشق
مصدر مسؤول بالخارجية السورية: البيان الختامي لمؤتمر سوتشي أكد إجماع السوريين على التمسك بالثوابت الوطنية
مصدر مسؤول بالخارجية السورية:مؤتمرسوتشي للحوار السوري أثبت أن العملية السياسية لايمكن أن تبدأ وتستمر إلابقيادة سورية
شرطة دمشق: شهيدان و٨ اصابات جراء سقوط ١٠ قذائف على "عش الورور" مصدرها الجماعات الارهابية في الغوطة الشرقية
الخارجية السورية: وجود أي قوات عسكرية أجنبية على أراضي سوريا دون موافقتها احتلال وسيتم التعامل معه على هذا الأساس
الخارجية السورية:العملية العسكرية التركية بشمال البلاد عدوان صارخ على سوريا وسلامة اراضيها وانتهاك لميثاق الامم المتحدة
مصادر فلسطينية : عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الاقصى بحماية امنية منذ ساعات الصباح
مراسل العالم : غارة لطيران العدوان السعودي على مزرعة دواجن في مديرية الصلو جنوب تعز
الخميس ٠١ فبراير ٢٠١٨ - ٠٣:٣٢ بتوقيت غرينتش
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2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.