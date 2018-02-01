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مصادر فلسطينية : عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الاقصى بحماية امنية منذ ساعات الصباح

مراسل العالم : مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق : الجماعات المسلحة تستهدف ضاحية الاسد بحرستا في ريف دمشق بـ 17 قذيفة صاروخية واقتصرت الاضرار على المادية

الخميس ٠١ فبراير ٢٠١٨ - ٠٣:٣٣ بتوقيت غرينتش

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