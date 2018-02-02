الحريري: لن نرغم اللاجئين السوريين على العودة

العالم - لبنان

وقال الحريري في كلمة إنه منذ "سبع سنوات و​لبنان​ يستضيف النازحين، وقد أظهر قدرا منقطع النظير من الضيافة، فهذا البلد الصغير (لبنان) قدم هذا القدر من التعاطف بشرف كبير وسيواصل استضافتهم"، مشيرا إلى "أننا نؤمن بالقيم الإنسانية ونؤمن بأن هؤلاء ​اللاجئين​ السوريين قدرهم العودة عاجلا أم آجلا".

وتابع: "لا بد للنزاع في سوريا أن ينتهي قريبا، وأنا مقتنع بأن اللاجئين يرغبون بالعودة إلى وطنهم. اللاجئون لن يبقوا هنا للأبد، وأشكر كل الجهات المانحة ولكن في الحقيقة نريد المزيد من الدعم"، داعيا المجتمع الدولي لـ"مساعدة لبنان في مهمّته الكبيرة المتمثّلة باستضافة مليون ونصف مليون لاجئ سوري".

المصدر : روسيا اليوم

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