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المجر" قد تترك محادثات الأمم المتحدة حول الهجرة..والسبب؟

المجر
الخميس ٠١ فبراير ٢٠١٨ - ٠٧:٢٩ بتوقيت غرينتش

إعتبرت حكومة مجر محادثاث الأمم المتحدة حول الهجرة تهديداً لأمنها القومي و تسعی للخروج منها.

العالم - أوروبا

قال وزير الخارجية المجري "بيتر زيجارتو" اليوم الخميس إنّ بلاده قد تخرج من محادثات بشأن ميثاق للأمم المتحدة بخصوص الهجرة لأنّ نبرتها المؤيدة للهجرة تشكّل تهديداً للمصالح الأمنية للمجر.

وبحسب فرانس‌برس، ترى حكومة المجر أنّ موجات الهجرة غير المشروعة تمثل تهديداً يقوض إستقرار أوروبا وأنّ سياستها القوية المناهضة للهجرة لاقت قبولا لدى الناخبين.

و"فيكتور أوربان" رئيس وزراء المجر وهو قومي يميني يسعى لإعادة إنتخابه للفترة الثالثة على التوالي في الإنتخابات التي تجرى في يوم 8 من إبريل/ نيسان المقبل، واحد من أقوى المعارضين لسياسة الهجرة لدى الإتحاد الأوروبي وذلك منذ أن وضعت حكومته عام 2015 سياجاً على الحدود الجنوبية لمنع المهاجرين من الدخول.

وكثف أوربان جهود حملته المضادة للمهاجرين منذ العام 2017، متهماً الملياردير الأمريكي "جورج سوروس" بتشجيع الهجرة غير المشروعة إلى بلاده. ورفض سوروس بشدة حملة ضده في البلاد واصفاً إياها بأنها "تشويه وأكاذيب" تهدف لخلق عدو خارجي زائف.

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