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هذه هي اخر اخبار سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات!

هذه هي اخر اخبار سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات!
الخميس ٠١ فبراير ٢٠١٨ - ٠٧:٤٦ بتوقيت غرينتش

العالم - الاقتصاد

شهد سوق الصرف حالة من الترقب والاستقرار خلال تعاملات هذا الأسبوع. إذ شهد سعر صرف الليرة السورية نوعاً من الاستقرار النسبي مقابل الدولار الأمريكي في السوق الموازية، ليتم تداوله عند مستوى قريب من 470 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد. وذلك وسط حالة من الترقب للعديد من الأحداث السياسة كمصير مؤتمر سوتشي الخاص بالمحادثات السورية – السورية، ونتائج مؤتمر فينا. إضافة إلى متابعة السوق للتطورات الأمنية المتعلقة بريف دمشق والعدوان التركي على مدينة عفرين السورية. كما ساعد تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية في الأسواق العالمية على هذا الاسقرار.

وبحسب التقرير الاسبوعي لمركز دمشق للأبحاث والدراسات ” مداد” فأما في السوق الرسمية فقد استقر سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي لدى المصارف وشركات الصرافة، حيث استمر مصرف سورية المركزي في تثبيت سعر زوج الدولار الأمريكي /الليرة السورية عند مستوى 436 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد، وكذلك سعر شراء الدولار الأمريكي لتسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج بالليرات السورية عند مستوى 434 ليرة سورية، وسعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بموجب النشرة الرسمية عند مستوى 438 ليرة سورية للمبيع 435 ليرة سورية للشراء.

أما بالنسبة لسعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو في السوق الموازية فقد تراجع خلال تعاملات هذا الأسبوع، ليرتفع زوج (اليورو/ ليرة سورية) إلى مستوى 581 ليرة سورية في نهاية هذا الأسبوع مقارنة مع مستوى 567 ليرة سورية المسجل في نهاية الأسبوع السابق، وبما نسبته 2.47%. كما تراجعت الليرة السورية في السوق الرسمية أمام اليورو بما نسبته 2.0%، ليرتفع زوج (اليورو/ ليرة سورية) إلى مستوى 542.78 ليرة سورية في نهاية هذا الأسبوع مقابل مستوى 532.14 ليرة سورية في نهاية الأسبوع السابق

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