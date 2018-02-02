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مصادر فلسطينية:مدفعية قوات الاحتلال تستهدف موقعا للمقاومة شمال قطاع غزة
مصادر فلسطينية: صاروخ من طائرة استطلاع إسرائيلية يستهدف نقطة رصد قرب موقع فلسطيني شمالي غزة دون إصابات
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تزعم رصدها لإطلاق صاروخ من غزة وتجري عملية تمشيط حول مكان سقوطه
مراسل العالم في عدن : تجدد المواجهات بين فصائل العدوان السعودي والاماراتي في حي العريش بخور مكسر وفي منطقة المنصورة
مراسل العالم : ارتفاع حصيلة اعتداء المجموعات المسلحة بالقذائف الصاروخية على حي عش الورور في مدينة دمشق إلى 7 شهداء و13 جريحاً
مراسل العالم: طيران العدوان السعودي يقصف تجمعا لمرتزقته شمال صحراء ميدي بحجة وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم
مراسل العالم: قوات الاحتلال "الاسرائيلي" تعتقل شابين فلسطينيين على الطريق الواصل بين مدينتي رام الله وجنين بالضفة
مراسل العالم : سقوط قذيفة صاروخية مصدرها المجموعات المسلحة في محيط المزة جبل في دمشق، وأنباء عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين
مراسل العالم : مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق : الجماعات المسلحة تستهدف ضاحية الاسد بحرستا في ريف دمشق بـ 17 قذيفة صاروخية واقتصرت الاضرار على المادية
مراسل العالم : غارة لطيران العدوان السعودي على مزرعة دواجن في مديرية الصلو جنوب تعز
مصادر فلسطينية: صاروخ من طائرة استطلاع إسرائيلية يستهدف نقطة رصد قرب موقع فلسطيني شمالي غزة دون إصابات
الخميس ٠١ فبراير ٢٠١٨ - ٠٩:٠٧ بتوقيت غرينتش
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