البث المباشر
سيارة تصدم حشدا من المارة في شانغهاي وسقوط 18 جريحا
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تدعي ان مهاجمة قطاع غزة جاء ردا على سقوط صاروخ في عسقلان
مصادر فلسطينية:مدفعية قوات الاحتلال تستهدف موقعا للمقاومة شمال قطاع غزة
مصادر فلسطينية: صاروخ من طائرة استطلاع إسرائيلية يستهدف نقطة رصد قرب موقع فلسطيني شمالي غزة دون إصابات
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تزعم رصدها لإطلاق صاروخ من غزة وتجري عملية تمشيط حول مكان سقوطه
مراسل العالم في عدن : تجدد المواجهات بين فصائل العدوان السعودي والاماراتي في حي العريش بخور مكسر وفي منطقة المنصورة
مراسل العالم : ارتفاع حصيلة اعتداء المجموعات المسلحة بالقذائف الصاروخية على حي عش الورور في مدينة دمشق إلى 7 شهداء و13 جريحاً
مراسل العالم: طيران العدوان السعودي يقصف تجمعا لمرتزقته شمال صحراء ميدي بحجة وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم
مراسل العالم: قوات الاحتلال "الاسرائيلي" تعتقل شابين فلسطينيين على الطريق الواصل بين مدينتي رام الله وجنين بالضفة
مراسل العالم : سقوط قذيفة صاروخية مصدرها المجموعات المسلحة في محيط المزة جبل في دمشق، وأنباء عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين

كوبا تحتج على مجموعة "تطوير الإنترنت" الأميركية

كوبا تحتج على مجموعة
الجمعة ٠٢ فبراير ٢٠١٨ - ٠٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

احتجت كوبا رسميا على تشكيل الولايات المتحدة مجموعة عمل بهدف "تطوير" استخدام الإنترنت في الجزيرة، معتبرة أن الولايات المتحدة "تنوي (بذلك) انتهاك سيادتها".

العالم - الاميركيتان 

وحسب فرانس برس، في مذكرة سلمت للقائم بالأعمال الأميركي في هافانا لورنس غامبينر الأربعاء، عبرت الحكومة الكوبية "عن احتجاجها الشديد على نية الحكومة الأميركية انتهاك السيادة الكوبية في شكل صارخ في ما يتعلق بالحق الوطني لتنظيم وصول المعلومات".

وفي 23 يناير، أعلنت الخارجية الأميركية تشكيل مجموعة مكلفة "درس التحديات التكنولوجية والفرص التي تتيح تطوير استخدام الإنترنت وهيئات الصحافة المستقلة" بهدف "تعزيز وصول المعلومات المجانية في كوبا".

واعتبرت هافانا أنها "محاولة لاستغلال الإنترنت لتطوير برامج غير قانونية لأغراض سياسية وتخريبية" بغية "زعزعة استقرار النظام الدستوري" في الجزيرة.

وطالبت الحكومة الكوبية واشنطن بـ"وقف أعمالها التخريبية وتدخلها غير القانوني في كوبا".

والعلاقات بين واشنطن وهافانا متوترة منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة. وفي الأشهر الأخيرة صعد ترامب خطابه حيال هذا البلد وألغى سلسلة تدابير ساهمت في تخفيف الحظر الأميركي واتخذت في إطار التقارب بين البلدين.

وتشكيل مجموعة العمل حول الإنترنت والتي ستجتمع اعتبارا من السابع من فبراير، يندرج في إطار سلسلة إجراءات أعلنها ترامب في يونيو الفائت. 

وتفيد أرقام رسمية أن 40 في المئة من 11 مليون كوبي تمكنوا من استخدام الإنترنت في 2017. 
ورغم الجهود التي بذلتها الحكومة لتطوير مناطق واي فاي لا تزال كوبا من الدول الأكثر تخلفا على هذا الصعيد بسبب التعرفة الباهظة وغياب شبكة الهاتف النقال.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

كيف وصف الرئيس روحاني العلاقات بين ايران وكوبا؟

موغيريني تشدد على ضرورة إنهاء الحصار الأميريكي على كوبا

ترامب يخلط السمّ بالعسل في موقفه من كوبا!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

كوبا تحتج على مجموعة "تطوير الإنترنت" الأميركية

بانوراما: ذكرى انتصار الثورة الاسلامية الايرانية.. وسرقة "اسرائيل" للغاز اللبناني

وقفة تضامنية مع أصغر أسير فلسطيني

ماكرون يخفف انتقاده لتركيا بشأن الهجوم على عفرين

اميركا: نحتفظ بحق القيام بعمل عسكري لمنع دمشق من استخدام اسلحة كيميائية

كيان الاحتلال الاسرائيلي: قدوم عباس إلى مجلس الأمن يعني رفضه للتفاوض

الأردن يقطع علاقاته الدبلوماسية مع كوريا الشمالية

مصر تبني "ديزني لاند" بمليارات الدولارات

روسيا تهدد اميركا بإسقاط طائراتها قرب القرم

وضع الـ "Vicks" في المجمد... لن تصدقوا النتيجة!

مفاجاة... الحليب كامل الدسم قد يكون الأفضل!

هذه هي اخر اخبار سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات!

المجر" قد تترك محادثات الأمم المتحدة حول الهجرة..والسبب؟

لهذا السبب الأقلام والأختام بالحبر الأزرق!

بالفيديو...اكتشاف 5 مقابر في ميانمار

بالفيديو... الملك سلمان يطلب السيف و...

هذه الاحزاب.. قررت مقاطعة الانتخابات المصرية

اكثر من 6 ملايين سائح اجنبي زاروا ايران خلال العام 2017

روسيا ترد على الاتهامات الأمريكية ضد إيران

قنص 5 جنود سعوديين وإعطاب آلية بجيزان

الأکثر مشاهدة