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سيارة تصدم حشدا من المارة في شانغهاي وسقوط 18 جريحا
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تدعي ان مهاجمة قطاع غزة جاء ردا على سقوط صاروخ في عسقلان
مصادر فلسطينية:مدفعية قوات الاحتلال تستهدف موقعا للمقاومة شمال قطاع غزة
مصادر فلسطينية: صاروخ من طائرة استطلاع إسرائيلية يستهدف نقطة رصد قرب موقع فلسطيني شمالي غزة دون إصابات
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تزعم رصدها لإطلاق صاروخ من غزة وتجري عملية تمشيط حول مكان سقوطه
مراسل العالم في عدن : تجدد المواجهات بين فصائل العدوان السعودي والاماراتي في حي العريش بخور مكسر وفي منطقة المنصورة
مراسل العالم : ارتفاع حصيلة اعتداء المجموعات المسلحة بالقذائف الصاروخية على حي عش الورور في مدينة دمشق إلى 7 شهداء و13 جريحاً
مراسل العالم: طيران العدوان السعودي يقصف تجمعا لمرتزقته شمال صحراء ميدي بحجة وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم
مراسل العالم: قوات الاحتلال "الاسرائيلي" تعتقل شابين فلسطينيين على الطريق الواصل بين مدينتي رام الله وجنين بالضفة
مراسل العالم : سقوط قذيفة صاروخية مصدرها المجموعات المسلحة في محيط المزة جبل في دمشق، وأنباء عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين

سيارة تصدم حشدا من المارة في شانغهاي وسقوط 18 جريحا

الجمعة ٠٢ فبراير ٢٠١٨ - ١٢:٠٥ بتوقيت غرينتش

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