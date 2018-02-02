ماي تختتم زيارة الصين باتفاقات قيمتها 9 مليارات استرليني

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قال وزير التجارة الدولية ليام فوكس في بيان: "الاتفاقات التي وقعت هذا الأسبوع وتتجاوز قيمتها تسعة مليارات جنيه استرليني تظهر طلبا واضحا على السلع والخدمات البريطانية".

وأضاف: "سنواصل تطوير هذه العلاقة القيمة التي تفيد الشركات البريطانية في جني 59 مليار جنيه من التبادل التجاري سنويا".

وأشار البيان إلى أنه من المتوقع زيادة هذا الرقم في ظل توقيع المزيد من الاتفاقات، حسبما نقلت "رويترز".

وأنهت ماي زيارة استمرت ثلاثة أيام إلى الصين في شنغهاي عاصمة البلاد التجارية، اليوم الجمعة.

وتحاول بريطانيا أن تجد لنفسها دورا جديدا في التجارة العالمية بعد قرارها الانفصال عن الاتحاد الأوروبي وتأمل في توقيع اتفاق تجارة حرة مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

المصدر: سبوتنيك