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غرق 90 مهاجرا جراء إثر انقلاب قاربهم أمام السواحل الليبية

غرق 90 مهاجرا جراء إثر انقلاب قاربهم أمام السواحل الليبية
الجمعة ٠٢ فبراير ٢٠١٨ - ١١:٣٦ بتوقيت غرينتش

أفادت منظمة الهجرة الدولية بغرق 90 مهاجرا إثر إنقلاب قارب كان يقلهم بالقرب من السواحل الليبية معظمهم باكستانيون.

العالم - ليبيا

أفادت منظمة الهجرة الدولية بغرق 90 مهاجرا إثر إنقلاب قارب كان يقلهم بالقرب من السواحل الليبية معظمهم باكستانيون.

وذكرت المنظمة أن ثلاثة مهاجرين نجوا من الحادث بينما جرفت المياه عشر جثث إلى الشاطئ.

وقالت أوليفيا هيدون المتحدثة باسم المنظمة في اتصال من تونس إن الناجين أبلغوا عمال الإنقاذ بأن معظم المهاجرين كانوا باكستانيين وإن المجموعة كانت في طريقها إلى إيطاليا.

وتابعت خلال حديثها الهاتفي لصحفيين في جنيف "قدرّوا عدد الغرقى في حادث الانقلاب بتسعين غريقا.. لكن ما زال علينا أن نتأكد من عدد من فقدوا أرواحهم في المأساة".

وغرق 194 مهاجرا عبر البحر الأبيض المتوسط منذ مطلع الشهر الماضي، حسب منظمة الهجرة الدولية.

وانخفض عدد ضحايا الهجرة في العالم من 287 مهاجرا في الفترة ذاتها من العام الماضي، مقابل 215 مهاجرا هذا العام.

وفي وقت سابق أعلن الناطق باسم المنظمة، جويل ميلمان، أن أكثر من 1000 مهاجر ولاجئ وصلوا إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط خلال الأسبوع الأول من 2018.

وأعلنت المنظمة وصول أكثر من 171 ألف مهاجر ولاجئ إلى أوروبا في عام 2017 عبر البحر الأبيض المتوسط.

المصدر: سبوتنيك + روسيا اليوم

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