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صلاة الجمعة على مدخل بلدة العيساوية شمال شرق القدس المحتلة احتجاجاً على تواصل انتهاكات الاحتلال
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صلاة الجمعة على مدخل بلدة العيساوية شمال شرق القدس المحتلة احتجاجاً على تواصل انتهاكات الاحتلال

الجمعة ٠٢ فبراير ٢٠١٨ - ١١:١٤ بتوقيت غرينتش

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