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ضربة بالستية ثانية خلال ساعات..

"قاهر تو إم" يدك تجمعا للغزاة والمرتزقة في الساحل الغربي

الإثنين ٠٥ فبراير ٢٠١٨ - ٠١:٢٤ بتوقيت غرينتش

أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية، اليوم الاثنين صاروخا باليستيا متوسط المدى على تجمعات للغزاة والمرتزقة في الساحل الغربي.

العالم - مراسلون 

وأوضح مصدر في القوة الصاروخية والدفاع الجوي أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخا باليستيا نوع قاهر تو إم على تجمعات الغزاة والمرتزقة في الساحل الغربي، مشيرا إلى أن الصاروخ أصاب هدفه.

وتأتي هذه الضربة بعد ساعات قليلة من إطلاق القوة الصاروخية لصاروخ باليستي قصير المدى على قاعدة الملك فيصل العسكرية في خميس مشيط بعسير.

وتصاعدت مؤخرا ضربات القوة الصاروخية اليمنية بشكل ملفت، ليكون هذا عاشر صاروخ باليستي يضرب العمق السعودي ومعسكرات وتجمعات المرتزقة في جبهات الداخل منذ بداية العام الحالي.

حيث أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية، في الـ 18 و20 من شهر يناير الفائت، صاروخين باليستيين قصيري المدى على معسكر الدفاع الجوي السعودي ومعسكر قوة نجران في قطاع نجران، كما تم إطلاق صاروخ ثالث من ذات النوع في 16 من ذات الشهر على مطار جيزان.

وأطلقت القوة الصاروخية في الـ11 والـ 17 من ذات الشهر صاروخين باليستيين متوسطة المدى نوع "قاهر تو إم" على معسكر القوات الخاصة السعودي، ومركز عمليات الجيش السعودي في منفذ الخضراء بنجران.

وبالإضافة إلى العمق السعودي فقد طالت الضربات الباليستية معسكرات وتجمعات للمرتزقة في الـ 5 والـ22 يناير الماضي على معسكر بصاروخين قاهر تو إم على تجمعات لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بالساحل الغربي، ومعسكر الخيامي جنوبي محافظة تعز.

وأطلقت القوة الصاروخية في 31 من ذات الشهر صاروخا باليستيا من نوع "قاهر تو إم" على اجتماع لقيادات العدوان في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.

يذكر الى ان طيران العدوان السعودي كان قد شن ثمان غارات على منطقة المقشاب بمديرية كعيدنة  وغارة على منطقة حيران بمحافظة حجة شمال اليمن.

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