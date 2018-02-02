شاهد..هكذا علق هنية على إدراج اسمه على قوائم الإرهاب الأمريكية

العالم - فلسطين المحتلة

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر هنية، خلال مسيرة جماهيرية بمدينة غزة مساء أمس، وهو يعلق على القرار الأمريكي، قائلا: "هذا القرار انقعوه واشربوا ميته" حسبما افادت وكالة شهاب للانباء.

وأعلنت الخزانة الأمريكية، الأربعاء الماضي إدراج رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية على قوائم "الإرهاب"، ليرتفع عدد القيادات الفلسطينية المدرجة على القائمة إلى ثمانية قيادات.

ويأتي إدراج هنية ضمن هذه القائمة، بعد أكثر من شهر من قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي.

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