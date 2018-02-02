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اصابة الزميلة سماح الكحلة مراسلة قناة العالم بالاغماء في المواجهات التي شهدها مدخل البيره الشمالي
مراسل العالم : الجيش السوري يستهدف بشكل مركز نقاط تمركز المجموعات المسلحة في محيط مشفى الشرطة في حرستا والمزارع الفاصلة بين حرستا ودوما بريف دمشق
نحو 40 ألف مصلي أدوا اليوم صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك
صلاة الجمعة على مدخل بلدة العيساوية شمال شرق القدس المحتلة احتجاجاً على تواصل انتهاكات الاحتلال
تيار الوفاء البحريني : الأحكام الأخيرة علامة صمود وحيوية الشعب ولن تفلح في تركيعه
عاجل : انتشال 90 جثة لمهاجرين وإنقاذ 3 جراء غرق قارب قرب السواحل الليبية
مستوطنون يخطون شعارات عدائية على جدران قرية النبي صالح شمال غرب رام الله فجر اليوم
عاجل : سعر سلة خامات (اوبك) يرتفع 55 سنتا ليستقر عند 83ر66 دولار للبرميل
مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب: ندين بشدة هستيريا البطش وأحكام الإعدام والترحيل القسري في البحرين
الاحتلال يعتقل 5 شبان فلسطينيين اجتازوا حدود غزة باتجاه أراضي 48
اصابة الزميلة سماح الكحلة مراسلة قناة العالم بالاغماء في المواجهات التي شهدها مدخل البيره الشمالي
الجمعة ٠٢ فبراير ٢٠١٨ - ٠١:٠٢ بتوقيت غرينتش
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