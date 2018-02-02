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قطر تكشف الطرف الذي فاجأ دول المقاطعة وأفشل السيناريو العسكري

قطر تكشف الطرف الذي فاجأ دول المقاطعة وأفشل السيناريو العسكري
الجمعة ٠٢ فبراير ٢٠١٨ - ٠١:٠٦ بتوقيت غرينتش

كشف وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية الطرف الذي فاجأ دول المقاطعة وأفشل السيناريو العسكري.

العالم - قطر

وقال العطية، إن الإمارات والسعودية في بداية الحصار "اعتقدتا أنهما نجحتا في ضم الولايات المتحدة إلى جانبهما، بسبب تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعلاقات الدولتين مع جارد كوشنر صهر ترامب".

وأضاف في حوار مع مجلة بوليتيكو الأمريكية، أن الدولتين أصيبتا بصدمة حين تبيّن لهما أن القصة لم تنته عند تغريدات ترامب، لأنهما وجدتا أن أمريكا دولة مؤسسات مثل البيت الأبيض والخارجية والدفاع، وأن كل هذه المؤسسات تتشاور فيما بينها وتدير الدولة باعتبارها مؤسسة واحدة.

وأكد العطية أن "دول الحصار كانت قريبة من القيام بعمل عسكري ضد قطر، لكن الخطة التي وضعتها هذه الدول لم تسر وفق ما خططت، لأسباب أولها رد فعل الشعب القطري وولاؤه للدولة والحكومة، وأيضا من بين الأسباب المرونة التي يتمتع بها الشعب القطري ونيته التضحية إن لم يعش حرا".

وحول سؤال عن الدوافع التي جعلت ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يقرر مقاطعة قطر، أكد العطية أن "ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ليس وحده المسؤول عن حصار قطر؛ بل هي ثلاث دول قررت ليلاً خداع قطر والتخطيط لحصارها"، على حد قوله.

وختم العطية حواره بالقول بأن الأزمة الخليجية هي نزاع عائلي في واحدة من أكثر مناطق العالم أهمية، داعيا الرئيس الأمريكي إلى التعجيل بحل الأزمة قدر الممكن، ضاربا مثالا بذلك بأنه "من غير المقبول أن يتم التفريق بين أم وابنها ذي الـ6 أشهر في مطار أبوظبي… فقط لأنها قطرية وهو إماراتي".

وحول شراء قطر لأنظمة "إس-400" من روسيا، أكد العطية أن معظم الأسلحة القطرية أمريكية، لكنه أكد سيادة دولة قطر وحقها في اختيار ما يناسب أمنها، غير أن ذلك لا يعني الابتعاد عن أمريكا باعتبارها شريكا استراتيجيا وحليفا: "لدينا أسطول C-17، لدينا C-130، لدينا أباتشي من الولايات المتحدة. لدينا رادار الإنذار المبكر. لدينا الكثير من الأنظمة من الولايات المتحدة".

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