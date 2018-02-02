شاهد.. دبابات روسية متطورة في طريقها الى العراق

العالم - العراق

ويتبين من تقنية التمويه المميزة، أنه تم تصميم هذه المركبات القتالية ليتم إرسالها إلى العراق، ووفقا لوسائل الإعلام الروسية، سيتم إرسال 73 دبابة إلى الشرق الأوسط.

وقد تم تحديث النسخة العراقية من الدبابات، لذلك، جرى تثبيت وحدات الطاقة المساعدة، التي تسمح باستخدام الأسلحة دون تشغيل المحرك الرئيسي.

وكذلك زودت الدبابات بشاشات جديدة، واختبرت الشاشات بنجاح على أحدث نسخ "تي-72بي 3"، ويمكن في هذه النسخة تركيب وحدات حماية ديناميكية إضافية حسبما افاد موقع الفرات نيوز.

وسيستفيد الجيش العراقي كثيرا من الدبابات الروسية الجديدة، فقد توقف الأمريكيون مؤخرا عن إصدار دبابات "أبرامز".

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