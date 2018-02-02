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جيش الاحتلال يقرر إقامة وحدة صاروخية للمدى المتوسط

جيش الاحتلال يقرر إقامة وحدة صاروخية للمدى المتوسط
الجمعة ٠٢ فبراير ٢٠١٨ - ٠٣:٢٩ بتوقيت غرينتش

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن قرار صادق عليه وزير حرب الاحتلال أفيغدور ليبرمان بخصوص مشروع بناء وحدة صاروخية فعالة للمدى المتوسط تابعة للقوات البرية تنتهي عام 2020.

العالم - فلسطين المحتلة

واعتبر المحلل العسكري الاسرائيلي، أليكس فيشمان، في تقرير له نشرته الصحيفة، "أن القرار الذي تم اتخاذه في الـ4 من الشهر الماضي في مكتب الوزير ليبرمان ينطوي على بذور تغيير في العقيدة القتالية للجيش الإسرائيلي، ويأتي بعد جدال استمر عشرات السنوات داخل الأجهزة الأمنية بشأن الحاجة إلى ذراع صاروخية للمدى 150 وحتى 300 كيلومتر".

ولفت التقرير إلى أن تهديدات الصواريخ الدقيقة لحزب الله أقلقت هيئة أركان جيش الاحتلال، فبدأت عملية البحث عن صواريخ يصل مداها إلى 20 – 40 كيلومترا.

وفيما يخص المشروع أشار فيشمان إلى أنه سيتم في المرحلة الأولى بناء منظومة صواريخ أرض – أرض لمدى 150 كيلومترا، يتم تفعيلها بواسطة القوات البرية، والحديث هنا عن صواريخ "إكسترا" التي تنتجها شركة "تاعاس" ، كما سيتم تسليح السفن الحربية التابعة لسلاح البحرية، "ساعار 5" و"ساعار 6"، بهذه الصواريخ، وفي مراحل متقدمة سيتم إدخال صواريخ يصل مداها إلى 300 كليومتر، بتكلفة نهائية تصل إلى نحو 7 مليار شيكل على مدى 10 سنوات.

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