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مراسل العالم : المجموعات المسلحة المتواجدة في منطقة المخيم تعتدي بعدة قذائف هاون على حي المحطة بمدينة درعا واقتصرت الاضرار على الماديات
رويترز : واشنطن تعلن فرض قيود على صادرات السلاح وخدمات الدفاع لجنوب السودان
مراسل العالم : أنباء عن سقوط ضحايا إثر غارة لطيران العدوان السعودي استهدفت سوقاً بمدينة صعدة
مصادر بحرينية : انطلاق تظاهرة في منطقة كرانة رفضاً لأحكام الإعدام الجائرة وتنديداً بإسقاط الجنسيات وترحيل المواطنين والاعتقالات
اصابة الزميلة سماح الكحلة مراسلة قناة العالم بالاغماء في المواجهات التي شهدها مدخل البيره الشمالي
مراسل العالم : الجيش السوري يستهدف بشكل مركز نقاط تمركز المجموعات المسلحة في محيط مشفى الشرطة في حرستا والمزارع الفاصلة بين حرستا ودوما بريف دمشق
وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على ستة أفراد وسبع شركات على صلة بحزب الله اللبناني
نحو 40 ألف مصلي أدوا اليوم صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك
صلاة الجمعة على مدخل بلدة العيساوية شمال شرق القدس المحتلة احتجاجاً على تواصل انتهاكات الاحتلال
مراسل العالم: إستشهاد مواطنين إثنين وإصابة آخرين بغارة للعدوان السعودي على الطريق العام بمديرية غمر بصعدة
رويترز : واشنطن تعلن فرض قيود على صادرات السلاح وخدمات الدفاع لجنوب السودان
الجمعة ٠٢ فبراير ٢٠١٨ - ٠٢:٥٠ بتوقيت غرينتش
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