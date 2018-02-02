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بعيداً عن الأدوية... طريقة سهلة للنوم بسرعة

بعيداً عن الأدوية... طريقة سهلة للنوم بسرعة
الجمعة ٠٢ فبراير ٢٠١٨ - ٠٣:٣٥ بتوقيت غرينتش

يعاني بعض الناس من مشكلة إضطراب النوم، والقلق والتقلب لساعات على السرير، وينامون بعد فترة طويلة، فما الحل؟

العالم - منوعات

باحثون أمريكيون اكتشفوا طريقة بسيطة وفعالة تساعد على النوم بسرعة، دون الحاجة لاستخدام الدواء.

كشف باحثون في جامعة بايلور في ولاية تكساس الأمريكية طريقة يمكن أن تساعد على النوم بسرعة. وشارك في دراسة عن هذه الطريقة 57 شاباً تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً.

أجريت الدراسة قبل ذهابهم للنوم، حيث طرحت عليهم أسئلة حول الأنشطة التي ينتظر منهم إنجازها أو الأشياء التي أنجزوها خلال الأيام القليلة الماضية. وبعدها تتبع الباحثون سلوكياتهم أثناء النوم، نقلاً عن الموقع الألماني "فرويندين".

وخلص الباحثون إلى أن الأشخاص المشاركين في التجربة الذين كتبوا لائحة للمهام التي سيقومون بها في اليوم التالي ناموا بشكل مبكر مقارنة مع الآخرين الذين لم يكتبوا شيئاً. وكان الفارق بينهما تسع دقائق، حسب الموقع الألماني.

وأوضح مايكل سكولين، المتخصص في علم الأعصاب والنوم في جامعة بايلور الأمريكية، أن "المشكلة الرئيسية مع النوم هي أننا نذهب إلى الفراش وأذهاننا تفكر في العمل الذي ينتظرنا أن ننجزه في اليوم التالي".

فمجرد كتابة تلك الواجبات في ورقة يخفف العبء على الذهن ويساعد على النوم بسرعة.

 

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