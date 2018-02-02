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العثور على مواد متفجرة في وكر لمرتزقة العدوان السعودي بمحافظة حجة

العثور على مواد متفجرة في وكر لمرتزقة العدوان السعودي بمحافظة حجة
الجمعة ٠٢ فبراير ٢٠١٨ - ٠٣:٣١ بتوقيت غرينتش

عثرت الاجهزة الأمنية في محافظة حجة على كمية من المواد المتفحرة المجهزة للاستخدام في العبوات الناسفة .

العالم - مراسلون 

وافاد مصدر أمني بالمحافظة أن المواد المتفجرة عثر عليها بحوزة عناصر يتبعون إحدى الخلايا الإجرامية التابعة لقوى العدوان والتي أُلقي القبض على عدد من عناصرها وكمية من الاسلحة كانت بحوزتها في وقت سابق بالمحافظة.

وأوضح المصدر أن قوة أمنية تحركت إلى المكان وداهمت وكرا لعناصر الخلية في مديرية الشغادرة وتم العثور على تلك المواد المتفجرة .

إلى ذلك تم تحرير المضبوطات لاستكمال الإجراءات، وأهاب المصدر بالمواطنين الإبلاغ عن أي عناصر تريد العبث بالأمن والاستقرار واقلاق السكينة العامة خدمة لأعداء الوطن .

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