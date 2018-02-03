أمريكا تحذر من مغبة عقوباتها على روسيا

العالم- الاميركيتان

وجاء في تقرير للوزارة حصلت على نسخة منه وكالة "بلومبرغ"، اليوم الجمعة، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتوخى الحذر كثيرا قبل فرض مثل هذه العقوبات لما لها من تأثير سيء ليس على روسيا فقط بل أيضا وعلى المستثمرين الأمريكيين والشركات إضافة إلى إعاقته للقدرة التنافسية بين كبار مديري الأسهم الأمريكيين.

وأضاف التقرير: "نظرا لحجم الاقتصاد الروسي، وتشعبه في أسواق الأسهم العالمية، واحتمال امتثال الشركات العالمية للعقوبات الأمريكية، يصبح خطر تأثر الأمريكيين كبيرا".

وأدرجت الوزارة مؤخرا مجموعة من الشركات الروسية في قائمة ما يعرف بـ"تقرير الكرملين" للعقوبات، ضمت أسماء شركات تجاوزت عائداتها الملياري دولار سنويا مع مساهمة الدولة الروسية في أسهمها بنسبة 25% على الأقل.

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