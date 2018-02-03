الاحتلال يقمع مسيرة قرية نعلين الأسبوعية

العالم - فلسطين المحتلة

وأكد عضو اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في نعلين محمد عميرة، أن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين لدى اقترابهم من الجدار العنصري جنوبي القرية، وطاردتهم بأطلاق الرصاص "الاسفنجي" وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما ادى الى اصابة العشرات بالاختناق دون ان يبلغ عن اعتقالات" حسبما افادت وكالة معا للانباء.

واشار عميرة الى ان المسيرة انطلقت عقب صلاة الجمعة، تنديدا باستهداف الاحتلال الاسرائيلي لأطفال فلسطين وآخرهم الطفل ليث ابو نعيم من قرية المغير، وتضامنا مع المناضل منذر عميرة منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار المعتقل منذ شهرين والذي جرى تمديد اعتقاله مجددا نهاية الاسبوع الماضي.



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