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تلفزيون البحرين يقلد الجزيرة وغادة عويس تسخر بشدة.. كيف علقت؟

تلفزيون البحرين يقلد الجزيرة وغادة عويس تسخر بشدة.. كيف علقت؟
الجمعة ٠٢ فبراير ٢٠١٨ - ٠٧:١٩ بتوقيت غرينتش

سخرت الإعلامية اللبنانية والمذيعة بقناة “الجزيرة” غادة عويس من محاولة تلفزيون البحرين الرسمي من تقليد قناة “الجزيرة” من خلال عرضه لبرنامج تحت مسمى: “ما وراء الخبر”.

العالم - البحرين

وقالت “عويس” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” :” ههههههه يبدو ان هناك برنامجا على تلفزيون للبحرين اسمه ما وراء الخبر.. لا تنسوا ان تتابعوه!وهذه دعاية مجانية له”.

وتابعت “عويس” سخريتها من البرنامج قائلة: “يبدو أن الجزيرة ستقفل بعد هذه المنافسة الشرسة لبرنامجها ما وراء الخبر”.

وبحسب ما تم رصده، فقد قام تلفزيون البحرين الرسمي باستحداث برنامج “ما وراء الخبر” بعد أيام من اندلاع الازمة الخليجية وحصار قطر من قبل “السعودية والإمارات والبحرين ومصر”.

وبحسب ما ورد على الموقع الرسمي لوزارة شؤون الإعلام البحرينية فإن البرنامج “يرصد ويناقش بكل جرأة وموضوعية مستجدات الأزمة القطرية وملف دعمها للإرهاب واستهدافها لدول خليجية وعربية”.

وبحسب المزاعم المذكورة، فإن البرنامج الذي يقدمه الإعلامي علي حسين ” يستعرض موقف الدول المقاطعة وخياراتها لوضع الجمهور الخليجي والعربي بشفافية على حقيقة وجذور وأبعاد هذه الأزمة”.

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