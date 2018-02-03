تلفزيون البحرين يقلد الجزيرة وغادة عويس تسخر بشدة.. كيف علقت؟

العالم - البحرين

وقالت “عويس” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” :” ههههههه يبدو ان هناك برنامجا على تلفزيون للبحرين اسمه ما وراء الخبر.. لا تنسوا ان تتابعوه!وهذه دعاية مجانية له”.

وتابعت “عويس” سخريتها من البرنامج قائلة: “يبدو أن الجزيرة ستقفل بعد هذه المنافسة الشرسة لبرنامجها ما وراء الخبر”.

وبحسب ما تم رصده، فقد قام تلفزيون البحرين الرسمي باستحداث برنامج “ما وراء الخبر” بعد أيام من اندلاع الازمة الخليجية وحصار قطر من قبل “السعودية والإمارات والبحرين ومصر”.

وبحسب ما ورد على الموقع الرسمي لوزارة شؤون الإعلام البحرينية فإن البرنامج “يرصد ويناقش بكل جرأة وموضوعية مستجدات الأزمة القطرية وملف دعمها للإرهاب واستهدافها لدول خليجية وعربية”.

وبحسب المزاعم المذكورة، فإن البرنامج الذي يقدمه الإعلامي علي حسين ” يستعرض موقف الدول المقاطعة وخياراتها لوضع الجمهور الخليجي والعربي بشفافية على حقيقة وجذور وأبعاد هذه الأزمة”.

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