مواجهات وإصابات بأبو ديس بعد إحراق مركبة مستوطن

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وقالت تقارير إعلامية إسرائيلية إن الشرطة الفلسطينية دافعت عن المستوطن وحمته من الشبان بالتنسيق مع قوات الاحتلال، حتى تم إخراجه من هناك.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي في القدم وإصابة بحجر بالرأس وإصابة بالغاز تم نقلهم للمستشفى و6 إصابات بالمطاط و14 إصابة بالغاز وإصابتين حروق تم علاجهم ميدانيا.

وفي قت سابق، قالت وزارة الصحة إن مستشفياتها تعاملت مع 13 مصابا، أصيبوا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدد من المحافظات بالضفة الغربية، اليوم الجمعة.

وأوضحت الوزارة في بيانات مقتضبة، أن سبع إصابات بالرصاص الحي، وصلت إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله، واصفة إصابتهم بالطفيفة، حيث أصيبوا في الأطراف، فيما أصيب شاب بقنبلة غاز في قدمه ونقل إلى مستشفى قلقيلية الحكومي للعلاج.

وأضافت أن مستشفى رفيديا الحكومي استقبل خمسة مصابين، أربعة منهم وصفت إصابتهم بالطفيفة، حيث أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بينما استقبلت مصابا في ركبته بالرصاص الحي، ووصفت إصابته بالمتوسطة.