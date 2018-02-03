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مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تعتقل 3 شبان خلال مواجهات اندلعت على مدخل اريحا الجنوبي
مراسل العالم : غارة لطيران العدوان السعودي على مديرية الصلو جنوب تعز
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة
مصادر فلسطينية: طائرات الاحتلال تعاود قصف موقع للمقاومة برفح جنوب قطاع غزة
مصادر فلسطينية: صاروخ اطلق من قطاع غزة سقط في منطقة مفتوحة بغلاف غزة
مصادر فلسطينية: قصف للاحتلال يستهدف موقعا للمقاومة في رفح جنوب قطاع غزة
مراسل العالم : قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق الرصاص الحي بكثافة خلال المواجهات في بلدة أبوديس شرق القدس المحتلة
مراسل العالم : المجموعات المسلحة المتواجدة في منطقة المخيم تعتدي بعدة قذائف هاون على حي المحطة بمدينة درعا واقتصرت الاضرار على الماديات
رويترز : واشنطن تعلن فرض قيود على صادرات السلاح وخدمات الدفاع لجنوب السودان
الديموقراطيون يحذرون ترامب من اي مساس بالمدعي الخاص في قضية التدخل الروسي
مراسل العالم : غارة لطيران العدوان السعودي على مديرية الصلو جنوب تعز
الجمعة ٠٢ فبراير ٢٠١٨ - ٠٧:٢٠ بتوقيت غرينتش
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