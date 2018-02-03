العالم - بانوراما

تستعرض نشرة بانوراما لهذه الليلة الملفين التاليين:

في الملفّ الاول لبانوراما الليلة... شهدت اكثر من ثلاثين نقطة تماس على امتداد الضفة الغربية مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي.

جاء ذلك بعد دعوات من القوى الوطنية والاسلامية للخروج في مسيرات عقب صلاة الجمعة في اطار موجة الغضب المتواصلة منذ اعلان واشنطن القدس عاصمة لكيان الاحتلال.

ملف بانوراما الثاني ..حرر الجيش السوري وحلفاؤه قرية تل علوش وتل طوقان في ريف ادلب الجنوبي الشرقي بعد معارك مع ارهابيي جماعة النصرة والجماعات المرتبطة بها.

وباتت القوات على بُعد عدة كيلومترات من مدينة سراقب الاستراتيجية وهي من اهم معاقل الجماعات الارهابية في ادلب. وقال مصدر عسكري ان القوات يفصلُها ثلاثة عشَر كيلومترا فقط عن اتوستراد حلب - دمشق الدولي.

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