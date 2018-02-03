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قنص 4 عناصر للمرتزقة بصرواح والمدفعية تدك تجمعاتهم

قنص 4 عناصر للمرتزقة بصرواح والمدفعية تدك تجمعاتهم
الجمعة ٠٢ فبراير ٢٠١٨ - ٠٨:٥٦ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم من اليمن، ان القوات اليمنية قنصت الجمعة 4 عناصر لمرتزقة تحالف العدوان السعودي بمديرية صرواح بمأرب.

العالم - مراسلون

واوضح الزميل عبدالله الشريف، ان وحدة القناصة بالجيش واللجان الشعبية قنصت أربعة عناصر للمرتزقة بصرواح بمأرب، فيما دكت مدفعية الجيش واللجان تجمعات للمرتزقة بمنطقة الزغن بصرواح محققة إصابات مباشرة، وشوهدت سيارات الإسعاف تهرع للمكان.

من جهة اخرى، قتل القيادي المرتزق ابراهيم داود الخضمي "ركن توجيه اللواء الاول مشاه جبلي"، بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهة نهم.

وفي صعدة، استشهد الجمعة طفل وجرح آخر إثر غارات لطيران العدوان السعودي الأميركي على هذه المدينة، كما شن طيران تحالف العدوان السعودي غارة على مديرية الصلو جنوب تعز.

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