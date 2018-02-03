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مصادر فلسطينية: قصف للاحتلال يستهدف موقعا للمقاومة في رفح جنوب قطاع غزة
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مصادر فلسطينية: قصف للاحتلال يستهدف موقعا للمقاومة في رفح جنوب قطاع غزة

الجمعة ٠٢ فبراير ٢٠١٨ - ٠٦:٥٣ بتوقيت غرينتش

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