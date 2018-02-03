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مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تعتقل 3 شبان خلال مواجهات اندلعت على مدخل اريحا الجنوبي
مراسل العالم : غارة لطيران العدوان السعودي على مديرية الصلو جنوب تعز
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة
مصادر فلسطينية: طائرات الاحتلال تعاود قصف موقع للمقاومة برفح جنوب قطاع غزة
مصادر فلسطينية: صاروخ اطلق من قطاع غزة سقط في منطقة مفتوحة بغلاف غزة
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تداهم عدة منازل في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة بعد اقتحامها
الجمعة ٠٢ فبراير ٢٠١٨ - ١٠:٥٩ بتوقيت غرينتش
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