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مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تداهم عدة منازل في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة بعد اقتحامها

الجمعة ٠٢ فبراير ٢٠١٨ - ١٠:٥٩ بتوقيت غرينتش

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