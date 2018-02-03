الأحد.. السيسى يبدأ أول زيارة رسمية لسلطنة عمان

العالم - مصر

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه من المقرر أن تشهد الزيارة لقاء الرئيس السلطان قابوس بن سعيد، وكبار المسؤولين في السلطنة، حيث ستعقد جلسة مباحثات بين الجانبين، تتناول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات. كما تتناول المباحثات التشاور بشأن آخر مستجدات الأوضاع على صعيد القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وذكر المتحدث الرسمي أن الزيارة تأتي في ظل حرص السيسي على دفع وتدعيم العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين الشعبين المصري والعماني، وتعزيز التشاور والتنسيق المستمرين بين البلدين بشأن مختلف القضايا الثنائية والإقليمية، بما يصب في مصلحة الشعبين الشقيقين، والأمة العربية بأسرها.

من جانبه، أكد وزير الإعلام بسلطنة عمان، الدكتور عبدالمنعم بن منصور الحسني، أن السلطنة، قيادة وحكومة وشعبا، تتطلع لزيارة الرئيس المصري السلطنة، التي سيكون لها بالغ الأثر فى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وستكون فرصة للتشاور والتنسيق بين الجانبين حول مختلف القضايا العربية والدولية وذات الاهتمام المشترك.

وقال الحسني: إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للسلطنة تفتح آفاقا واعدة في مستقبل علاقات البلدين، باعتبارها الزيارة الأولى لعُمان منذ توليه الرئاسة فى مصر.

وأضاف وزير الإعلام العماني: «إننا دائما نراهن على مصر، ودورها ومكانتها الكبرى، باعتبارها المركز والمحور لقيادة عالمنا العربي، وسط تحديات ومتغيرات كبيرة جدا تشهدها المنطقة والعالم».

المصدر: الاهرام

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