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الحكيم يدعو الى تبني وثيقة شرف لتقديم البرامج الانتخابية

الحكيم يدعو الى تبني وثيقة شرف لتقديم البرامج الانتخابية
السبت ٠٣ فبراير ٢٠١٨ - ١١:١٦ بتوقيت غرينتش

ربط رئيس التحالف الوطني العراقي السيد عمار الحكيم رقي المجتمعات بتمكين الشباب بداخلها، مؤكداً ان الفساد والطائفية وغياب المؤسساتية عدو يجب التغلب عليه.

العالم - العراق

وذكر في المؤتمر التأسيسي للشباب الوطني "تغيير" الذي عقد بمكتبه ببغداد اليوم ان "العقيدة ركن اساس يجب على الشباب التحلي بها لتحقيق النجاح، ونحن امة ذات حضارة عريقة ويجب ان نعتز بالجذور التاريخية، واسلامنا يدعونا للاعتزاز بها وان التمسك بالعقيدة والقيم والاخلاق ليست رجعية او تخلف او منافية للمدنية".

واضاف "يجب ان ننظر الى الواقع المدني والتطورات في بلادنا مع ما ينسجم مع حضارتنا وقيمنا ومبادئنا مع ولا نستنسخ تجارب الاخرين".

ودعا الحكيم الشباب الى "احداث التوازن بين التطور التكنلوجي والحفاظ على القيم"، مشيرا الى ان "الصدق والوفاء والصبر والثبات والتضحية والعطاء والكرم ابرز سمات الشباب".

وتابع "نحن نؤمن بالشباب نفتخر بان تيار الحكمة هو تيار الشباب ونعتقد انه افضل استثمار نستثمر فيه، كما ان الثروة الوطنية الاولى هي الشباب، وشبابنا في ساحة المعركة ادهشوا العالم بتضحياتهم وكسروا الارهاب وحققوا انتصارا تاريخياً، كما ان الفساد والطائفية والنزعات الفردية والشخصية والحزبية وتغليبها على الصالح العام وغياب المؤسساتية عدو يجب التغلب عليه".

وبين ان "الشباب ليس وقوداً للانتخابات وحالة عابرة بل اساس المشروع وعماده نريدهم قبل الانتخابات وبعدها، فالشباب عماد مشروعنا والثروة الوطنية وعماد الحل لمشاكل الوطن، كما نثق بالشابات وامكانياتهن وقدراتهن ولنا الشرف في تيار الحكمة ان نعطي الدور للشابة كما نعطي للشاب ويجب ان تشعر الشابة بفرصه ودورها كما يشعر للشاب".

واوضح ان "تمكين الشباب ليس شعار نرفعه بل التزام، والشاب الكفوء يجب ان يأخذ ادواره بشكل كبير، ونحن لا نخبر عن امنيات بل واقع في تيار الحكمة وقدمنا قادة شباب وبرهنوا على انهم قادرون على فعل المعاجز ونحن فخورون بهم".

واكد الحكيم "نحن قوم نفعل وفعلنا يقول"، مشيرا الى ان "هناك من يراهن على فشل مشروعنا لتمكين الشباب، كما علينا الاستعداد للانتخابات ونثق بقدراتنا الشبابية وان نتنافس بشرف".

وحذر ابناء تيار الحكمة من الانجرار الى الصراعات الجانبية، فيما دعا القوى والتحالفات الى تبني وثيقة شرف لتقديم البرامج الانتخابية بدون تسقيط".

وأكد الحكيم "سنطرح برنامج واضح لبناء الدولة وسنقدم فريق عمل اساسه الطاقات الشبابية الجديدة والوجوه التي خدمت ومقبولة من قبل الناس، واولويتنا هي بناء الدولة العصرية العادلة ونتمسك بالمشروع الوطني"، مشدداً "الانفتاح على من يؤمن بالعملية السياسية، وهو منهجنا وطريقنا الذي لا نتخلى عنه، والثقة بالشباب للنزول للميدان".

وخاطب مجلس الشباب الوطني بالقول "هذا المجلس يمثل واجهة اساسية ومهمة في تيار الحكمة الوطني، وقام المجلس بخطوات اساسية وتوج عمله بالمؤتمر التأسيسي والاختيارات الدقيقة من المحافظات، وكان للمجلس برامج مؤثرة ونتمنى ان يستمر بفاعلية اكثر ، وشعارنا هو التجديد "نجدد في كل شيء" الا في الثوابت والقيم والمبادئ".

الفرات نيوز

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