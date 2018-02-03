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” غوغل ” تمنح مستخدميها خيار تعطيل الإعلانات المزعجة

” غوغل ” تمنح مستخدميها خيار تعطيل الإعلانات المزعجة
السبت ٠٣ فبراير ٢٠١٨ - ٠١:٠١ بتوقيت غرينتش

أعلنت شركة محرك البحث العملاقة غوغل أنها ستسمح لمستخدميها بـ “إسكات” الإعلانات التي تشجعهم على شراء منتجات من مواقع، على شبكة الانترنت، سبق لهم أن زاروها.

العالم _ منوعات 

وترصد الإعلانات المسماة إعلانات التذكير، المنتجات التي شاهدها المستخدمون على الإنترنت ثم تروج لمنتجات مماثلة عبر المواقع الالكترونية التي يتصفحونها.

وقالت غوغل إن إعلانات التذكير كانت “مفيدة”، لكنها قالت إنها تريد منح المستخدمين “مزيدا من التحكم” بما يشاهدونه أثناء تصفحهم لشبكة الإنترنت، بحسب ما اوردت هيئة الإذاعة البريطانية، ووفقا للشركة، ستكون إعلانات التذكير الفردية “قابلة للإسكات” على المواقع الإلكترونية التي تستخدم خدمات غوغل لتقديم إعلاناتها.

وسيتم استبدال الإعلانات الصامتة بإعلانات أخرى. لكن الشركة أوضحت أنه لن تكون هناك طريقة لتعطيل مشاهدة جميع إعلانات التذكير عن طريق خيار مسبق في الإعدادات. وسيتم طرح التغيير كجزء من تحديث لإعدادات إعلانات غوغل، وهو متاح حصريا للأشخاص الذين لديهم حساب غوغل.

وستعرض لوحة تحكم الحساب الشخصي للمستخدمين، الشركات التي تستهدفهم حاليا باستخدام “إعلانات التذكير” خاصتها، استنادا إلى المنتجات التي تصفحوها من قبل. وقُدمت خاصية “أَسكِت هذا الإعلان” من غوغل لأول مرة في عام 2012. وهو يتيح للمستخدمين إخفاء أي إعلان لا يرغبون في مشاهدته مرة أخرى.

وقالت الشركة إن هذه الميزة تُستخدم “ملايين المرات” كل يوم.

لكنها أشارت إلى أن إعلانات التذكير الموضوعة من قبل مؤسسات أخرى مثل فيسبوك و أمازون لن يكون بمقدور غوغل التحكم بها ولن تأثر بالتعديل الجديد.

 

 

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