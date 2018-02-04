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البنوك العمانية مستعدة للتعاون مع التجار الايرانيين

البنوك العمانية مستعدة للتعاون مع التجار الايرانيين
السبت ٠٣ فبراير ٢٠١٨ - ٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس غرفة التجارة الايرانية العمانية المشتركة محسن ضرابي بان ايران تسعى لزيادة صادراتها الى عمان، لافتا الى ان البنوك العمانية على استعداد للتعاون مع التجار ورجال الاعمال الايرانيين.

العالم - ايران

وخلال ملتقى التعريف بالفرص التجارية والاستثمارية الايرانية والعمانية المنعقد في مدينة قم (جنوب طهران)، اشار ضرابي الى ضرورة الاستثمارات المشتركة بين البلدين وقال، انه علينا تشجيع المستثمرين الايرانيين والعمانيين للاستثمار، كل في البلد الاخر، مما يساعد في توثيق العلاقات بينهما.

واعتبر عمان بانها تشكل سوقا جيدة للسياحة الطبية وتاسيس المستوصفات من قبل المستثمرين الايرانيين لاجراء المعالجة التمهيدية فيها للمرضى العمانيين ومن ثم متابعة علاجهم في ايران.

وقال رئيس غرفة التجارة الايرانية العمانية المشتركة بان وفدا من غرفة التجارة في قم سيزور عمان قريبا وبامكان التجار مرافقة الوفد للتعرف على طاقات عمان وتنظيم جلسات مع الناشطين الاقتصاديين العمانيين.

واعتبر ضرابي سوء معاملة الامارات للتجار الايرانيين بانه يعود لقضايا سياسية واضاف، انه لو تم تسجيل شركة ايرانية في عمان فانه يتم التعامل معها كشركة عمانية ولن يكون للقضايا السياسية تاثير في التعامل معها.

واشار الى ان لعمان علاقات تجارية مع 150 دولة في العالم ولا تواجه اي حظر تجاري لذا فان الامكانية متوفرة بسهولة لاستيراد المواد الخام من قبل الشركات الايرانية عن طريق عمان.

وقال في الختام، اننا نسعى لزيادة الصادرات الايرانية الى عمان وللبنوك العمانية الاستعداد للتعاون مع التجار الايرانيين.

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