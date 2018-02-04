اكثر من 28،5 مليون زائر لمدينة مشهد المقدسة خلال 10 اشهر

العالم - ايران

وقال فروزان ان 17 مليونا و 102 الف زائر زاروا المدينة بوسائط النقل الخاصة فيما زارها اكثر من 5 ملايين و 774 الف زائر بالقطارات والطائرات خلال الفترة المذكورة.

واضاف ان 2 ملیون و 935 الفا و 467 زائرا زاروا المدينة عبر النقل السككي كما زارها 2 ملیون و 778 الفا و 740 زائرا عبر النقل الجوي خلال هذه المدة.

ونوه الى ان المساعي تبذل لتوفير افضل الامكانيات الخدمية المناسبة للزوار الكرام حيث تم هدم عدد من الفنادق بسبب افتقادها للمواصفات القياسية المطلوبة في المدينة وتشييد عدد آخر تضم مواصفات قياسية جيدة لتقديم افضل الخدمات للزائرين.

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