الاحتلال ينسحب من برقين بعد فشل عمليته العكسرية

العالم - فلسطين

وكان ثلاثة مواطنين أصيبوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، عقب اندلاع مواجهات عنيفة بين المواطنين وقوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها الطبية تعاملت مع 8 إصابات خلال اقتحام الاحتلال لبلدة برقين منهم 5 إصابات بالغاز وثلاثة إصابات بالرصاص المطاطي، مشيرة إلى أنها نقلت 6 من المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وفي تفاصيل الاقتحام قال شهود عيان: إن قوات من فرقة "اليمام" الخاصة بعمليات الاغتيال في جيش الاحتلال "الإسرائيلي" اقتحمت بلدة برقين في محاولة ثالثة خلال شهرٍ واحد فقط لاغتيال أو اعتقال المواطن أحمد نصر جرار، المتهم بتنفيذ عملية نابلس والتي قتل فيها حاخام "إسرائيلي" بتاريخ 9 /1 /2018.

وأوضح شهود عيان أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة وسط تعزيزات عسكرية مكثفة باستقدام طائرات مقاتلة وجرافات عسكرية، وفرضت حصاراً شاملاً على البلدة ما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة مع المواطنين وذلك للمرة الثانية اليوم السبت في أقل من 24 ساعة، بحجة البحث عن المواطن أحمد جرار.

وأفاد الشهود بأن فور اقتحام قوات الاحتلال البلدة حاصرت منزلين أحدهما لآل عتيق والثاني لآل جرار، ونصبت الحواجز العسكرية على كافة مداخل البلدة واعتلى القناصة أسطح المنازل، ما مكنها من فرض حظر التجول خاصة في المنطقة المحاصرة من البلدة.

وأشار شهود عيان بأن قوات الاحتلال استخدام مكبرات الصوت للمناداة على أحمد جرار بالقول "أحمد سلم نفسك"، وفي ذات الوقت شرعت الجرافات العسكرية بهدم بركس للأغنام وغرفة مجاورة من المنطقة المحاصرة.

فيما سمع أهلي المنطقة المحاصرة دوي انفجارات كبيرة في محيط المنازل المحاصرة من البلدة.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت صباح اليوم السبت، بلدتي الكفير وبرقين، بحثاً عن المواطن أحمد جرار، وطالبته عبر مكبرات الصوت بتسليم نفسه، فيما اعتقلت عدداً من أقربائه، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها وتحطيم محتوياتها بالكامل قبل انسحابها ظهراً.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة جنين بتاريخ 8 /1 /2018 لاعتقال أو اغتيال مجموعة من المجاهدين اتهموا بتنفيذ عملية نابلس، واستشهد في حينها المواطن أحمد إسماعيل جرار 22 عاماً بعد اشتباك مسلح استمر أكثر من 9 ساعات متواصلة.

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