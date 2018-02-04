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الصادق المهدي: سنقدم شكوى ضد الحكومة داخل وخارج السودان

الصادق المهدي: سنقدم شكوى ضد الحكومة داخل وخارج السودان
السبت ٠٣ فبراير ٢٠١٨ - ٠٧:٢٧ بتوقيت غرينتش

كشف رئيس حزب الامة القومي السوداني الصادق المهدي، عن اتجاههم للدفع بشكوى دستورية ضد الحكومة داخل وخارج السودان، لممارستها لما وصفها بالتجنيات خلال الاحتجاجات الاخيرة ضد ارتفاع الاسعار.

العالم - السودان

وقام الأمن والشرطة السودانية في غمر ميدان بمياه الصرف الصحي والضرب المبرح للمتظاهرين وقفل الطرف المؤدية لمكان التظاهر واعتقال عدد من المحتجين.

وقال المهدي إن الدستور يكفل لأي مواطن اي نوع من أنواع التعبير البدني غير المسلح، وأشار الى أن الامانة العامة للحزب خاطبت السلطات بمحلية امدرمان بتوقيت الوقفة، والتي بدورها احالت الطلب للشرطة، غير أن الاخيرة لم ترد عليهم.

وشدد رئيس حزب الامة القومي على الاستمرار في معارضة النظام سلمياً ومواجهة سياساته التي نعتها بالخاطئة، وعدم تنازلهم عن ذلك، وقال "هذه مهمتنا وحزبنا بوصفنا ضمير الشعب السوداني".
 

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