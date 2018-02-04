واشنطن تنفي مزاعم موسكو بتزويد المسلحين صواريخ أرض - جو

العالم - سوريا

ونفى مسؤول في وزارة الحرب الأميركية في تصريح صحفي، أن تكون الولايات المتحدة قد زودت القوات الحليفة في سوريا بصواريخ أرض جو، وذلك تعليقا على إسقاط طائرة حربية روسية بمحافظة إدلب.

وقال متحدث البنتاغون، إريك باهون، إن "الولايات المتحدة لم تزود أيا من القوات الشريكة في سوريا بأسلحة أرض-جو، ولا نية لها للقيام بذلك في المستقبل".

وتابع، "عملياتنا تركز جغرافيا على المهام القتالية المستمرة ضد داعش في شرق سوريا"، مؤكدا، " سوف نقيم صحة هذه المزاعم ( حول استخدام هذا السلاح) لضمان سلامة شركائنا في التحالف".

