الآلاف يتظاهرون في فرنسا ضد العدوان التركي على سوريا

العالم - أوروبا

وقدرت الشرطة عدد المتظاهرين في ستراسبورغ بـ 1600 مقابل سبعة الاف وفق المنظمين.

ورفع المشاركون لافتات كتب عليها "العلويون يريدون السلام" و"اردوغان قاتل" في اشارة الى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

ورفع بعضهم صورا لزعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله اوجلان.

وحضر عدد من المشاركين من هولندا والنمسا والمانيا تلبية لدعوة اتحاد علويي اوروبا.

وقال سليمان اكجوك الذي يمثل اتحاد العلويين في فرنسا لفرانس برس "نريد ان ندق جرس الانذار لان الاكراد في عفرين قاتلوا جماعة داعش وهم يذبحون اليوم. ان صمت القادة الاوروبيين قاتل".

وبدأت تركيا في 20 كانون الثاني/ يناير هجوما على منطقة عفرين مستهدفة وحدات حماية الشعب الكردية.

وفي باريس، قالت الشرطة ان نحو 2100 متظاهر ساروا خلف لافتات كتب عليها "الدفاع عن عفرين هو دفاع عن ثورة النساء" و"الفاشية التركية ستدفن في عفرين".

وقالت سيليا (24 عاما) ان هذه العمليات العسكرية تشكل "مساسا بالانسانية وبالحقوق الاساسية" للشعب الكردي "الذي يريد اردوغان ابادته".

واضافت "سمعنا (الرئيس الفرنسي ايمانويل) ماكرون يذكر بخجل تركيا بحقوق الانسان والمطلوب القيام بشيء ملموس (...) هناك اناس يموتون".

